Mudanças no domínio financeiro mundial ; Queda Americana e domínio Chinês

O Prefeito de Guarapuava Celso Fernando Góes, afirmou durante entrevista Ao FATOS EM DESTAQUE – 92 FM - que não haverá o fechamento total do comércio (lockdown) na cidade . Góes , participou de uma reunião com municípios da região,na UNICENTRO . O s prefeitos Do entorno do Pólo que é Guarapuava em sua maioria , decidiram pelo não fechamento no momento. O prefeito está preocupado com o aumento de casos na cidade e a capacidade finita de leitos no Hospital Regional Bernardo Ribas Carli que está no limite . A administração vai fazer um novo decreto e publicar nota oficial.