MP E GAECO CONTINUAM DERRUBANDO CORRUPTOS E ORGANIZACÕES CRIMINOSAS NO PARANÁ E REGIÃO

O Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar do Paraná deflagraram no ultimo dia 10 de junho, a Operação Delta, foram realizados e cumpridos de 63 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão.

A ação teve por objetivo desarticular uma organização criminosa sediada em Colorado, no Norte-Central do estado, com núcleos em mais 11 cidades paranaenses:

O trabalho foi conduzido por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Colorado, em parceria com o serviço de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar em Maringá. A operação acarretou no oferecimento de seis ações penais contra

Os rumores são que algumas operações envolvendo MP e o grupo especializado de combate a corrupção o GAECO possam acontecer no mais tardar, semana que vem?

Segundo os boatos as denuncias variadas na região, entre as mesmas, exploração sexual de funcionaria publica, compra de terrenos usando funcionaria como laranja e outras que nas mãos do GAECO, podem derrubar até legisladores eleitos. No momento apenas informações oficiosas . O Grupo não confirma operações e trabalha em sigilo.

O negócio é ficar atento na página do Ministério publico e Gaeco que mesmo na pandemia, vem investigando e combatendo corruptos no Paraná