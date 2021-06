JORNALISTA E PROFESSORA, ARIANE PEREIRA É ELEITA PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DAS MULHERES DE GUARAPUAVA

Em reunião extraordinária do mês de junho. A jornalista, mestre em Letras e doutora em Comunicação e Cultura, e professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em História da Unicentro, Ariane Pereira, foi eleita a Presidenta Substituta do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Guarapuava (CMDMG). A eleição ocorreu via google meet.

Assumir a presidência do CMDMG é, sobretudo, um compromisso com a construção de uma cidade com equidade entre os gêneros. Afinal, o CMDM tem como prerrogativa a proposição e a fiscalização de políticas públicas voltadas para nós, mulheres, em todos os âmbitos da vida em sociedade – direito ao trabalho e à renda, direito à uma renda equitativa a dos homens, direito à formação para as mulheres e escola para os filhos delas, direito a segurança – seja dentro de casa, na rua ou no transporte público, enfim, direito a uma vida digna e sem medo”, destacou a nova presidenta.

Ariane coordena também o projeto de extensão Florescer, que atua no combate e na prevenção a violência contra a mulher, no município de Guarapuava, desde 2015. A presidenta destacou que a entidade tem um papel crucial em dialogar e buscar soluções para a situação das mulheres sobre a perspectiva de gênero, na busca de igualdade nos direitos entre homens e mulheres.

Os demais membros da diretoria, serão escolhidos nas próximas reuniões. As reuniões acontecem todas as terceiras quarta-feira do mês e, devido aos Decretos Municipais quanto ao enfrentamento do COVID-19, estão sendo realizadas de forma remota.

Conselho Municipal do Direito da Mulher de Guarapuava

O CMDMG tem por finalidade possibilitar a participação popular e propor diretrizes de ação governamental voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle de políticas públicas de igualdade entre os gêneros, assim como exercer a orientação normativa e consultiva sobre os direitos das mulheres no Município.