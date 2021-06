Hospital São Vicente é contemplado com equipamentos doados pela Central Geral do Dízimo - Pró-Vida

O HSVP é uma das 23 entidades brasileiras beneficiadas neste ano, sendo uma entre as três escolhidas no Paraná.

No último sábado, 12 de junho, o Hospital São Vicente de Paulo foi contemplado com a doação de equipamentos destinados pela Central Geral do Dízimo - Pró-Vida (CGD-PV), instituição filantrópica e de utilidade pública que se dedica a promover ações de responsabilidade social.



Devido aos protocolos de segurança, a tradicional cerimônia ocorreu por videoconferência, o HSVP é uma das 23 entidades brasileiras beneficiadas neste ano, estando entre as três escolhidas no Paraná.



O Hospital São Vicente foi selecionado como uma das instituições beneficentes que receberá doações solicitadas por uma lista de necessidades e prioridades. A unidade irá receber incubadoras de transporte, aparelhos de fototerapia, multitester, camas de parto, analisadores de desfibrilador, cardioversores, circuitos CPAP e televisores.

A equipe do HSVP expressa gratidão a toda CGD-PV por contribuírem com os nossos atendimentos humanitários que beneficiam uma população estimada em 500 mil habitantes, referente aos 20 municípios integrantes da 5º Regional de Saúde.“Somos eternamente gratos á toda equipe da Central Geral do Dízimo - PRÓ-VIDA por essa nobre contribuição que irá beneficiar diretamente os que mais necessitam. Nossa centenária instituição se mantem forte pelo grandioso apoio que recebemos de projetos como esse. Estamos muito felizes com essa doação e desejamos que Deus abençoe a cada voluntário envolvido”, ressalta Huberto José Limberger, Provedor do Hospital São Vicente de Paulo.Central do Dízimo – Pró-VidaA Central Geral do Dízimo-Pró-Vida (CGD-PV) é uma entidade civil com finalidade não econômica, idealizada e fundada pelo Dr. Celso Charuri, mantida exclusivamente por doações anônimas e operacionalizada pelos participantes do Movimento Pró-Vida. Com mais de 40 anos de história, atualmente são 28 Centrais do Dízimo, sendo 23 delas no Brasil e outras cinco localizadas na Argentina, no Chile, na Bolívia e na Itália.