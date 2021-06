Guarapuava recebe 25 oxímetros e 3.200 testes rápidos via Governo

A Secretaria de Estado da Saúde começou a enviar 85 mil testes rápidos para pesquisa do antígeno viral SARS-CoV-2 e 640 oxímetros aos municípios-sede das 22 Regionais de Saúde . O Paraná recebeu nesta semana 98.275 testes rápidos de antígeno (TR Atg SARS-CoV-2) do Ministério da Saúde do Governo Bolsonaro . Essa remessa que possibilitou o desenvolvimento da estratégia. Este exame é realizado por meio de coleta de amostra da secreção nasofaringe, capaz de detectar o vírus Sars-CoV-2 com apresentação do resultado em até 15 minutos.

O objetivo é fortalecer o rastreio, monitoramento e isolamento de contatos relacionados à Covid-19. A estratégia foi pactuada com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) e pretende reduzir o número de novos casos da doença, possibilitando que contatos próximos de confirmados possam ser testados mesmo assintomáticos, e, nos casos positivados, o oxímetro auxiliará no monitoramento do paciente.

Guarapuava recebe 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos .

