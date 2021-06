Guarapuava : JOVEM E MULHER SÃO PRESOS PELA ROTAM TRAFICANDO DROGAS

A polícia Militar prendeu em Guarapuava um rapaz com 19 anos e uma mulher de 38 anos por tráfico de drogas. Segundo o Boletim diário da PM , o jovem , após rápida conversa, informou aos policiais que estava com pedras de crack e seriam da mulher. Na casa dela, a polícia encontrou objetos utilizados para fracionamento.

No relato via B.0 os policiais destacam que por volta da meia-noite desta quinta (24), uma equipe da Rotam estava em patrulhamento pela rua Agenor Batista de Oliveira, no bairro Boqueirão. Em determinado momento, os policiais visualizaram um rapaz em frente a uma casa. Ao ver a viatura ele ficou nervoso, o que provocou a abordagem.

Conforme os policiais, durante a busca pessoal, eles localizaram sete pedras de crack e dinheiro em notas trocadas, o que consideram oriundo do tráfico de drogas. Questionado, ele afirmou que tinha uma balança de precisão em casa e que o crack seria de uma mulher que mora nas proximidades. Assim, a PM se deslocou à rua João Fleury da Rocha, no bairro Boqueirão.

Em contato com a mulher de 38 anos, os policiais relataram que ela estava nervosa e não apresentava conexão no que dizia. No entanto, confirmou que teria drogas em casa. Em buscas no local, a equipe encontrou 35,5 gramas de cocaína, uma pedra de crack e um tablete de maconha que pesou 650 gramas. Além disso, localizou mais 226 gramas de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e um celular da mulher que comprova depósitos bancários.

O rapaz e senhora do tráfico foram presos, as drogas e objetos apreendidos e encaminhados à 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava no Batel.