Gestante testa positivo para Covid-19 e dá à luz minutos após ser intubada em cesárea de emergência

Via Assessoria HSVP

Os profissionais do Hospital São Vicente de Paulo, que atuam na linha de frente dos atendimentos, estão acostumados a viver momentos intensos todos os dias. No entanto, na manhã desta segunda-feira (7), um fato específico marcou a rotina do corpo clínico, uma cesárea de emergência realizada no Ambulatório Covid da Unidade.





A paciente (que terá sua identidade preservada) testou positivo para Covid-19, apresentou sintomas e deu entrada no HSVP no último sábado (5), à espera de uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) COVID. Ela chegou ao hospital com 27 semanas de gestação e precisou ser intubada ainda na manhã desta segunda, em uma sala de isolamento no Ambulatório Covid do Hospital São Vicente, minutos antes da cesárea.





“Foi bem desafiador porque o procedimento foi realizado em um espaço muito pequeno. Quando foi decidido que a cesárea seria feita, entramos em contato com outros setores e começamos a adaptar o espaço o mais breve possível em uma grande força tarefa. Dentro da sala permaneceram apenas dois obstetras e um anestesista, do lado de fora ficou o restante da equipe. Foram dezenas de profissionais envolvidos de diferentes setores do Hospital”, explica Daize Dalzotto Dala Rosa, Enfermeira Coordenadora da Maternidade.





A cesárea de emergência foi realizada com sucesso, o bebê está em isolamento, internado na UTI Neo Natal do HSVP. Após completar 48 horas de vida, será coletado o teste para coronavírus. A paciente segue internada, também isolada, aguardando vaga na UTI COVID.