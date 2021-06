FIM DAS DOSES PARA POPULAÇÃO GERAL

A Campanha Guarapuava Imunizada aplicou todas as doses do último lote destinadas para pessoas com 46 anos ou mais (população em geral). Ao todo, foram vacinadas 2.100 pessoas. Dessa forma, a vacinação por idade fica suspensa até o recebimento de mais vacinas

nesta segunda (21), a aplicação de primeira dose segue para profissionais do Ensino Superior e da Educação Básica.

A vacinação para este grupo iniciará às 9h da manhã.

“As vacinas da Pfizer exigem um processo de preparo e diluição mais demorado que as demais, por isso a aplicação iniciará às 9h.” explicou a coordenadora da campanha Chayane Andrade.

Também devem procurar a Central de Vacinação pessoas que tomaram a vacina Coronavac há pelo menos 20 dias e da AstraZeneca no mês de março. A dose de reforço já estará disponível a partir das 8h.

Balanço

Ontem dia 20 de junho a cidade alcançou a marca de 36,99% da população vacinada com pelo menos a primeira dose, totalizando 67.554 pessoas.

O maior grupo prioritário atendido é o de idosos com 23.394 pessoas de 60 anos ou mais. Em segundo está o de pessoas com comorbidades que abrange, até o momento, 16.643 guarapuavanos com idade entre 18 e 59 anos, portadores de doenças crônicas, com deficiência permanente ou com síndrome de down. Mais de mil gestantes e mulheres que foram mães recentemente também já buscaram a imunização.