ENTRA NO DETRAN E LEVA RODAS ESPORTIVAS - PM NÃO DEU MOLEZA PARA O MARGINAL

Tentou furtar no Detran, no entanto, a polícia pegou o malaco ainda durante a fuga. O mequetrefe se deu mal, acompanhe os detalhes na narrativa do boletim da prisão feito pela PM. Foto ilustrativa.





No dia 27 de jun. 21, às 23h35min, equipes da rádio patrulha deslocaram até a Rua Sebastião de Camargo Ribas, Bairro São Cristóvão, para atender uma ocorrência de furto qualificado no Detran. No local o vigilante teria visualizado um indivíduo no interior do pátio onde se encontram veículos apreendidos. Em patrulhamento pela Rua Fortaleza visualizado um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma roda da marca BRW aro 17. Realizada abordagem ao indivíduo de 26 anos, o qual confirmou ter danificado o arame farpado sob o muro do Detran e retirado um jogo completo de rodas esportivas com pneus.

Em buscas na via foram localizadas mais 3 rodas da mesma marca, subtraídas do mesmo pátio pelo indivíduo.

Em contato com o vigilante do referido órgão estadual, o qual reconheceu os objetos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo abordado e conduzido a 14ª SDP para os procedimentos cabíveis.