Ensino Médio EJA agora pode ser concluído em um ano e meio; matrículas estão abertas

Os estudantes que ingressarem no Ensino Médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos) poderão, a partir do próximo semestre, concluí-lo em um ano e meio (três semestres). A mudança acontece devido à nova carga horária de 24 horas/aula semanais, com cerca de 5 horas diárias, de segunda a sexta feira – anteriormente, os estudantes cumpriam 18 horas/aula semanais, divididas em três dias com 5 horas de aulas e um dia com 3 horas.

Com a mudança, as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa serão concluídas em um semestre, em vez dos dois semestres necessários até então. A distribuição das aulas na semana ficará a cargo da escola. No entanto, será necessário respeitar a Matriz Curricular aprovada para o nível de ensino e a carga horária distribuída por semestre de cada disciplina.

As matrículas para novos estudantes EJA, tanto para o Ensino Médio quanto para o Ensino Fundamental II, estão abertas a partir desta quarta-feira (23). As aulas terão início em 21 de julho. É preciso entrar em contato com as instituições de ensino da rede estadual que oferecem EJA para realizar a matrícula. Confira em www.educacao.pr.gov.br/EJA os colégios de cada cidade e a documentação necessária para efetuar a matrícula, que precisa ser confirmada por SMS.

Os estudantes que já cursam o Ensino Médio EJA darão continuidade, no próximo semestre, à matriz curricular em que ingressaram, de 18 horas/aula semanais. O prazo para conclusão do Ensino Fundamental permanece o mesmo, de até dois anos. Em caso de dúvidas, é possível telefonar para o setor de EJA da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná: (41) 3340-5894 ou (41) 3340-1591.

EJA – O Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) pode ser cursado por qualquer pessoa com 15 anos completos, já o Ensino Médio pode ser cursado por qualquer pessoa com 18 anos completos.