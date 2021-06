Em julho escolas estaduais voltam as aulas com presença de alunos no Paraná

As escolas estaduais do Paraná devem retomar o atendimento presencial em todas as suas unidades, até o mês de julho. A promessa é do secretário de estado da educação, Renato Feder. Ele esteve em Cascavel, na tarde desta quarta-feira (23), em reunião com os diretores de escolas públicas do oeste do Paraná. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte confirma a intenção da pasta em voltar com o atendimento presencial em todas as escolas do Paraná.

A medida deve beneficiar mais de 40 milhões de alunos em todo o estado e acontece no momento em que há o avanço da vacinação dos professores e funcionários das escolas públicas, contra a Covid-19.

O retorno ao atendimento presencial não significa efetiva volta das aulas com a presença dos alunos. Mas sim, a abertura das escolas que estão atualmente fechadas ao público e à comunidade. Ao menos por enquanto, as famílias vão continuar podendo optar entre o ensino presencial, híbrido ou na forma remota. A oferta das modalidades de ensino deve variar de acordo com a situação da pandemia em cada região do Paraná. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte diz que todas as instituições foram treinadas com um protocolo sanitário específico, desenvolvido para as escolas.

Em todo o Paraná, 873 escolas já voltaram a atender presencialmente. Desde o retorno, a pasta confirmou 249 casos positivos do coronavírus, mas defende que em apenas 17, a contaminação pode ter ocorrido no ambiente escolar. Esses casos estão em investigação e ainda não há a efetiva confirmação de que a contaminação aconteceu na escola.