Dois homens com facão invadem casa e agridem um casal no Santa Cruz

Por volta das 23h20min do dia 20 de junho de 2021, na Rua cinco de outubro Santa Cruz, policiais militares tiveram informação de que dois homens portando facão teriam adentrado em uma residência e agrediriam um casal.

As equipes policiais se deslocaram para a referida via, sendo que ao se aproximar do local, os policiais visualizaram dois indivíduos desferindo golpes de facão em uma terceira pessoa. De imediato os policiais interferiram na ação e detiveram os agressores, os quais foram identificados com 30 anos e 18 anos. A vítima, um homem de 30 anos, apresentava um corte no punho direito e hematomas na face, foi socorrido e encaminhado pelo SAMU até a urgência do Trianon para atendimento médico.

No local da abordagem encontrava-se a ex-convivente do agressor de 30 anos, esta relatou que por volta de 23h20min, encontrava-se no interior de sua residência com marido, quando foram surpreendidos pelos agressores. Relatou ainda que seu marido tentou fugir para a rua, porém foi alcançado e novamente agredido e que após ouvir os indivíduos mencionarem que iriam matá-lo, tentou resgatá-lo e também foi lesionada na mão esquerda, causando um corte no dedo indicador. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores, apreendido o facão por eles utilizado e encaminhados até as 14ª SDP para providências.