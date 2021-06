Cartilha com as principais informações sobre o trabalho para Jovem Aprendiz foi lançada

Para orientar empresas e jovens de 14 a 24 anos, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou, ontem segunda-feira (14), uma cartilha com as principais informações sobre o trabalho nessa faixa etária.



O Guia Prático Valorizando o Trabalho do Aprendiz faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil.



A Lei da Aprendizagem prevê que empresas com atuação no território nacional contratem aprendizes em seu quadro de funcionários para exercerem funções que demandem formação profissional.



É considerado aprendiz a pessoa com idade entre 14 e 24 anos, que já terminou ou está cursando o ensino médio ou fundamental em uma escola pública. Todas as empresas de médio e grande porte devem contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários.



A cartilha está disponível no site gov.br/mdh.