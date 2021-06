CAMINHANDO PARA 1000 PESSOAS ESPERANDO POR UM LEITO EM HOSPITAIS DO PARANÁ

O número de pacientes à espera de um leito hospitalar já chega e próximo de 900 e preocupa pois em breve chegamos ao triste índice de 1000 a espera!!!

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), existem ao menos 879 pessoas no aguardo por uma enfermaria ou UTI.

Ontem (quarta-feira, 16) eram 889. Pacientes com coronavírus em um estado mais grave que precisam de uma Unidade de Terapia Intensiva são a maioria, são 499 pessoas na fila. Já na espera de uma enfermaria o número chega a 380. Enquanto isso, 2.032 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19 já estão internados na rede SUS entre enfermarias e UTIs. Existem, ainda, 685 pacientes em leitos da rede particular. Além disso, outros 3.092 pacientes estão internados, 1.163 em leitos UTI e 1.929 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. O alto número de hospitalizações impacta diretamente nas taxas de ocupações.

Em Curitiba, dois hospitais atingiram lotação máxima das UTIs e outros dois estão com 99% de ocupação. Já na região metropolitana, dos quatro hospitais que dispõe de leitos para tratamento da Covid-19, três estão com as UTIs completamente lotadas. A situação no interior não é diferente. Em todas as regiões do estado existem ao menos dois hospitais com 100% das UTIs ocupadas.

Em Guarapuava novos números devem ser publicados a tarde!