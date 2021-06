Banco de Leite Humano do Hospital São Vicente de Paulo completa oito anos de funcionamento

Um importante serviço de saúde que beneficia mães e bebês, o qual faz parte de uma iniciativa do Ministério da Saúde, completa oito anos de funcionamento no dia 8 deste mês. O BLH tem como missão promover a saúde da mulher e da criança, operar como elemento estratégico da política de saúde na redução da mortalidade materna e neonatal do Brasil.





A Nutricionista e Coordenadora do Banco de Leite Humano do HSVP, Franciele Boaria, parabeniza os profissionais que trabalham incansavelmente para captação de doadoras de leite materno.





“Parabéns a todos que colaboram para que esse serviço atue com qualidade, principalmente a todas as mães doadoras que contribuem com o seu leite materno para ajudar a todos os bebês internados e que recebem as profissionais com muito amor e respeito. Foram muitas histórias, quanto amor envolvido por todos que atualmente estão no BLH e a todos que já passaram, seguimos em frente com muita garra sempre pensando nos nossos bebês guerreiros que estão precisando desse alimento precioso”.





Atendimentos







Durante junho de 2013 à abril de 2021, o BLH do Hospital São Vicente realizou 2.242 atendimentos em grupo, 6.927 atendimentos individuais, 14.745 visitas domiciliares. Além disso, durante esse período, o Banco de Leite contou com 7.051 doadoras. 3.076 receptores e 5.106,1 litros de leite coletados.





As mulheres interessadas em doar podem procurar à unidade do Banco de Leite Humano, que está no Hospital São Vicente de Paulo das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou entrar em contato pelo telefone (42)3035-8374 ou Whatsapp (42) 99964-

Via Assessoria : Texto e Fotos > Alexandre Pessoa

