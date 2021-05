ZECA DIRCEU ANUNCIA R$ DOIS MILHÕES EM EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO HOSPITAL DO CÂNCER EM GUARAPUAVA

Provedor do HSVP, Huberto José Limberger- Deputado

ZECA DIRCEU - RECURSOS PARA HOSPITAL









Nesta quinta-feira (27), representantes do Hospital São Vicente de Paulo recebem o Deputado Zeca Dirceu para anunciar a indicação de uma nova emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões em MAC custeio (Média e Alta Complexidade) que serão revertidos para o Hospital do Câncer para aquisição de equipamentos.





O ato acontece ás 16h, no auditório do Instituto de Pesquisa do Câncer de Guarapuava (Ipec), no Bairro Cidade dos Lagos, com a presença do Provedor do HSVP, Huberto José Limberger, do Presidente da Comissão Gestora do Cancer Center, Odacir Antonelli e do Diretor Técnico do HSVP, Dr Leonardo Gavarrete.





Anterior a esta indicação, o Deputado citado já realizou outras participações importantes para Hospital do câncer, como por exemplo:





R$ 750 mil, sendo parte de um Convênio Federal junto com outros três parlamentares federais , para o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI do Hospital do Câncer da Unidade ll) que possui o valor total de R$ 5.945.000,00 (cinco milhões e novecentos e quarenta e cinco mil reais) em obras.





Ainda indicou outro recurso de R$ 1 milhão juntamente com outros parlamentares que possibilitou a aquisição de um dos equipamentos mais importantes para o Centro de Imagens o PET-CT, fundamental para diagnóstico e identificação de metástase. O valor total do convênio compete a um montante de R$ 12 milhões.





É importante destacar que o apoio dos agentes públicos é fundamental para ampliação e preservação da qualidade na assistência á saúde da região





Essas ações contribuem para o aperfeiçoamento e melhoramento do atendimento á uma população pertencente aos 20 municípios integrantes da 5º Regional de Saúde, estimada em 500 mil habitantes. O Deputado Zeca, assim como muitos parlamentares, Municipais, Estaduais e Federais, têm feito a diferença para nosso Hospital tanto unidade 01 quanto unidade 02, como forma de gratidão e reconhecimento divulgamos na imprensa.