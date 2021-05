VEREADOR MARCELINHO LICENCIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

O Vereador Anderson Marcelo De Lima , Marcelinho presidente do diretório municipal do Democratas (DEM), partido que lançou o candidato Vitor Hugo Burko , que ficou em terceiro colocado na briga pela prefeitura de Guarapuava, está temporariamente afastado dos trabalhos legislativos da Câmara municipal na cidade .

O legislador foi diagnosticado com COVID 19 e desde a última sexta-feira está afastado do legislativo municipal. Segundo colegas do legislador, ele já passou pelo momento crítico superando a fase mais difícil do vírus.

Marcelo não está hospitalizado e recupera-se junto com a esposa em casa. Além de Marcelinho, o pai do vereador, Milton, conhecido nos bastidores políticos da cidade, também recupera-se da doença com kit acompanhamento domiciliar. Ambos não estão internados e cumprem quarentena, recebendo medicação em casa.

A Câmara não informou oficialmente se o suplente da coligação, Kenny do Cartório, será chamado para ocupar o cargo até a recuperação de Marcelinho . Até o momento todos aguardam o retorno do vereador, sem que seja necessário posse do suplente.

Nossos desejos de pronta recuperação a Marcelinho e familiares.