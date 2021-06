Transparência na vacinação contra Covid-19 é avaliada pelo TCE no PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná divulgou nesta segunda-feira (31), os resultados de um levantamento sobre a transparência da vacinação contra coronavírus (Covid-19) nos municípios. Segundo o órgão, apesar de as prefeituras estarem dando ampla publicidade às ações de imunização da população, há muito o que se melhorar ainda no quesito transparência, sobre o tema, na grande maioria das cidades. Os dados fazem parte da nova versão do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP).

De acordo com os estudos do Tribunal de Contas, foram avaliadas 11 questões sobre o tema nos 399 municípios e 36 receberam nota máxima. Entre eles cinco são da Comcam: Boa Esperança, Goioerê, Janiópolis, Rancho Alegre D'Oeste e Roncador, que atingiram 100%. Campo Mourão aparece com índice de 85%. Os resultados da pesquisa já estão disponíveis no portal do TCE. Eles foram obtidos por meio do envio de um formulário online com as questões relativas ao assunto.