SHOPPINGS DIZEM NÃO AO FECHAMENTO DO COMÉRCIO NO PARANÁ

Os shoppings do Paraná emsua maioria defendem o não fechamento do comércio nas cidades. Para isso, os estabelecimentos têm promovido uma campanha nas redes sociais. A medida ocorre depois do governador afirmar que avalia alterar a bandeira e ampliar medidas restritivas. A campanha é assinada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce-PR) e por shoppings da capital: Mueller, Pátio Batel, Estação, Curitiba, Cidade, Palladium, Park Shopping Barigui, Jockey Plaza, Crystal, Jardim das Américas, Ventura, Água Verde, Alto do XV Mall e outros o estado . A ideia, segundo a campanha, é sensibilizar as autoridades para as dificuldades dos empresários com a abertura e fechamento do comércio durante a pandemia. Meio dia entrevisto o presidente as associações no Fatos em Destaque da 92 FM!

O cidade dos Lagos Guarapuava ao contrário dos demais em nota posiciona-se a favor das ações da prefeitura e vereadores com possível fechamento da cidade parcialmente por tempo determinado da cidade!