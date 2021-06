SEMANA DE GRANDES RESULTADOS PARA PRF EM GUARAPUAVA

A última semana de Maio/21 foi de trabalho intenso da PRF no município de GUARAPUAVA/PR, onde teve como resultado números expressivos com a realização de operações na BR-277 e BR-373. A delegacia local teve o apoio de equipes especializadas para o combate ao crime e fiscalização no trecho das rodovias, houve também um importante trabalho de conscientização aos motoristas de caminhões, onde foram oferecidas palestras sobre a segurança no trânsito e o combate à exploração sexual aos menores de idade. Motoristas de todos os tipos de veículos fiscalizados foram esclarecidos sobre a campanha “MAIO AMARELO”, reforçando a segurança no trânsito durante o tráfego nas rodovias, além de inovações no Código de Trânsito Brasileiro-CTB.