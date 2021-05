PROCON DE GUARAPUAVA ALERTA PARA VARIAÇÃO DE PREÇOS NA REVENDA DE GÁS DE COZINHA

A coordenadoria do Procon em Guarapuava pesquisou o preço cobrado pelo gás de cozinha e observou diferenças de valores entre as distribuidoras. Conforme a pesquisa, o botijão cheio, de 13 quilos, em alguns locais é vendido entre R$ 87,90 e R$ 102,00, para retirada no local (menor preço). Já os valores que incluem taxa de entrega custam R$ 103,00. Esses valores tem como base os preços praticados neste mês de abril.

Já são quatro reajustes no preço, aplicado apenas esse ano, sendo o último autorizado pela Agência Nacional de Petróleo, no início de abril, no importe de 5%. Em comparação com pesquisa realizada no ano passado, o preço praticado na venda do gás de cozinha variava entre R$ 77 e R$ 79 para retirada (menor preço). Já os valores que incluíam taxa de entrega, oscilavam entre R$ 82 e R$ 84.

O Procon esclarece que os valores nas refinarias da Petrobras, são diferentes dos praticados pelo comércio no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos, custos para envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores, o que justifica a variação de preço entre cidades e estados.

Neste caso, ao Procon, cabe verificar apenas abuso na pratica do repasse dos reajustes, pois o valor comercializado do gás de cozinha não pode ser tabelado. É importante o consumidor saber que ele tem poder de escolha para pesquisar e negociar o melhor custo-benefício, levando em conta preço, tempo de entrega e serviço.