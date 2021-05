PREFEITO CELSO GOES VAI PODER USAR MAIS R$ 314 MIL QUE CHEGOU VIA GOVERNO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA – VEREADORES AUTORIZARAM ONTEM

Os Vereadores aprovaram na sessão remota desta quarta-feira, 26 de maio, o Projeto de Lei número 17/2021, de autoria do Poder Executivo, ( PREFEITO) que inclui no orçamento do município o valor de R$ 314.197,77 , este dinheiro soma-se aos valores que chegaram no ano anterior que segundo dados de 2020 chegam a R$ 38 milhões de reais ( Portal da transparência) e deve ser usado exclusivamente no enfrentamento à pandemia do coronavírus.