POLICIA RECUPERA CAMINHÃO APÓS MOTORISTA TER FICADO 06 HORAS NO CATIVEIRO

Por volta das 12h00min desta segunda-feira (03), compareceu a 3ªCia de Pitanga o gerente de uma empresa de transportes relatando que nesta madrugada, o veículo da empresa, um Volvo/FH12 380 4x2T - bitrem, foi roubado segundo boletim anterior onde consta que a vítima estava indo da cidade de Pitanga com destino a Paranaguá conduzindo o caminhão, que em determinado momento parou para tomar café, quando dois indivíduos armados deram voz de roubo.



Os autores levaram a vítima para o interior de uma mata, enquanto um homem ficou no cativeiro, o outro levou o caminhão.



O Motorista ficou por um período de seis horas no cativeiro, informou que o cavalo mecânico do caminhão, já havia sido recuperado, apenas os semi-reboques que não, pois o motorista não se recordava das placas.



Posteriormente de posse das placas conseguiu rastrear as carretas do caminhão, na cidade de Lapa. Em contanto com a equipe de Polícia Militar da cidade de Lapa/PR, que deslocou até o local informado e após abordagem localizou as duas carretas, as quais ficaram em um local de difícil acesso onde a empresa ficou responsável no próximo dia útil quanto à remoção do veículo do local.