PILANTRA TENTA FURTAR ESCOLA FURTADA E PM BOTA A MÃO NO VAGABUNDO

O pilantra tentou furtar o CMEI do Bairro Santana, ele só não contava com a presença da policia no local, a PM,atendia outro furto que aconteceu na mesma escola. O ladrão pé d echinelo se ferrou. Cana nele. Acompanhe a narrativa da PM, sobre o fato .

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante enquanto tentava furtar a escola e o CMEI do bairro Santana nesse domingo (23 de maio).

Os policiais foram acionados para verificar um furto que teria ocorrido e, no local, constataram que três torneiras de metal foram levadas da escola e uma levada do CMEI. Enquanto a equipe estava realizando a confecção do boletim de ocorrência, ouviu um barulho de vidro sendo quebrado na parte de trás do CMEI. No pelo local foi localizado um homem de 43 anos, que usou um pedaço de madeira para quebrar o vidro e estava tentando entrar no local.

Segundo o abordado, ele é usuário de entorpecente e tentou entrar no estabelecimento para cometer furto a fim de comprar droga.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia para procedimentos.