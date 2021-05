Paraná é o estado com maior taxa de contágio no país e pesquisas reforçam que vai piorar!

Há três meses com uma taxa de ocupação superior a 90% nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, o Paraná até hoje não se recuperou do colapso no sistema de saúde causado pela terceira onda pandêmica. Ainda assim, já são claros os sinais de que o estado para mais um momento de pico na crise sanitária, aparecendo, inclusive, como um dos ‘epicentros’ da pandemia no Brasil neste momento.

Conforme dados do Farol Covid, atualizados ontem pela equipe do Coronacidades, o Paraná apresenta atualmente o segundo maior número de casos novos de Covid-19 no país, além de se ‘destacar’ também como a segunda unidade da federação com a maior taxa de contágio pelo novo coronavírus, o que indica uma tendência de agravamento da situação nos próximos dias ou semanas.