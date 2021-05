NOVAS MEDIDAS FECHAM COMÉRCIO, RESTAURANTES E SÃO DURAS PARA ECONOMIA DA CIDADE - PREFEITO AFIRMA QUE SÃO NECESSÁRIAS

A prefeitura comandada por Celso Góes adota novas medidas restritivas de duas semanas começando da 00h desta quarta-feira (19) seguindo até o final do mês, 31 de maio. As restrições foram anunciadas durante a live desta segunda-feira (17), nas redes sociais da Prefeitura.

A pandemia tem atingido proporções assustadoras e isso tem causado um colapso e sobrecarga no sistema de saúde. Nossa única opção é tomar medidas drásticas para evitar a circulação das pessoas e tentar conter essa proliferação dos casos”, disse o prefeito Celso Góes.

Com as novas medidas, o toque de recolher passa a ser das 20h às 06h. Além disso, alguns serviços serão fechados integralmente e outros poderão funcionar condicionados a restrições de horário, ocupação, capacidade e modalidade de atendimento.

No caso de mercearias, minimercados, mercados, supermercados, hipermercados, panificadoras, açougues e lojas de conveniência, está permitido o funcionamento de segunda a sábado das 7h às 20h, seguindo o protocolo sanitário específico para esta categoria.

O setor do comércio poderá funcionar somente por delivery de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Bares, restaurantes e similares também poderão funcionar exclusivamente na modalidade delivery, todos os dias das 8h às 00h.

O decreto prevê ainda a proibição da circulação de pessoas em praças e parques, bem como, a prática esportiva coletiva nesses espaços. As academias e quadras poliesportivas também estão proibidas de funcionar.













Serviços como salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, e similares devem permanecer fechadas nesse período.

Todos os tipos de estabelecimentos de ensino, como escolas públicas, privadas, de ensino fundamental médio, superior e escolas de idioma, música, autoescola e similares devem funcionar somente na modalidade à distância/virtual.

O transporte público coletivo poderá funcionar diariamente das 6h às 21h, com a ocupação máxima de 50 % da capacidade total.

No caso de descumprimento das normas haverá aplicação de multas, nos valores de R$250 a R$30.000 aos infratores, conforme estabelecido no decreto. Todo valor arrecadado com as multas aplicadas está sendo revertido na aquisição de insumos para a vacinação da Covid-19.

Continuam proibidas atividades que causem aglomerações, como casas de shows, casas noturnas, cinema, eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados ou abertos. Além de reuniões com aglomeração de pessoas, encontros familiares e corporativos.

As atividades religiosas na modalidade presencial, poderão ocorrer diariamente, das 06h às 18h, limitando-se a ocupação de 25% de sua capacidade total.

Novos leitos para Guarapuava

Durante a live de divulgação das novas medidas restritivas, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto enfatizou a importância da iniciativa mais drástica. Além disso, o secretário anunciou que Guarapuava receberá novos leitos para auxiliar o município no combate à pandemia.

“Estamos acompanhando as dificuldades da piora rápida e acentuada no número de casos no município. Queremos ampliar o serviço de saúde de Guarapuava, ativando 12 leitos no Instituto Virmond e mais 5 leitos de retaguarda de UTI, no Hospital Vicente de Paulo. Tenho certeza que essa iniciativa nas restrições será vitoriosa e que vai salvar vidas de guarapuavanos”, explanou.

Em caso de dúvidas, podem ser tiradas via whatsapp pelo 42 98425-81