MORRE GERENTE DO SOLUCIONADOR EM GUARAPUAVA - MAIS UMA VITIMA DO MALDITO VIRUS COVID19 NA CIDADE

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TRISTE NOTICIA, FALECEU MEU QUERIDO AMIGO ALEX, PARCEIRO NOSSO NA ÉPOCA DE TV, COM A EMPRESA QUE GERENCIAVA, O SOLUCIONADOR!

ANUNCIANTE DA MINHA ESPOSAM Li Santana NA TV, E UMA FIGURA SIMPÁTICA DEMAIS!

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, COM ELE NÃO TINHA TEMPO RUIM! NOSSOS PROFUNDOS VOTOS DE PESARES AOS FAMILIARES E AMIGOS! FORÇA A ESPOSA E FILHOS!

ALEX - MORRE DEVIDO A COMPLICAÇÕES COM O MALDITO VÍRUS DA COVID19


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