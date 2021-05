Lançamentos de pedras fundamentais e uniões no debate em problemas antigos “que AGORA serão solucionados” - O JOGO DO PODER 2022 ESTÁ NO AR!

Todos e todas tomaram o chá de quebra preguiça e agora : QUEREM TRABALHAR POR VOCÊ





Você verá em plena época de pandemia, onde muitas cidades do Paraná ainda sequer explicaram o que fizeram com o dinheiro e não foi pouco enviado pelo Governo Bolsonaro aos governos municipais e estaduais , para a preparação ao COVID19, e diga-se de passagem pouquíssimos o fizeram com a bolada que chegou em 2020, muitos usaram sem licitação, vão ter que se explicar?

Talvez?

Bom ,elas e eles , não estão nem ai ! O que importa é o jogo que já começou e garante uma vaga, para deputado estadual ou Federal, ainda senador com direito a assessores, verba para viagem, verba para roupa, verba para cabeleireiro, almoço, janta, café da manhã requintado , um gabinete mantido com o nosso dinheiro, mais assessores , alto salário e muito e requintes especiais! Apenas para “representá-lo e fazer o melhor para você”!

Caso você acredite no Papai Noel, saci pererê, mula sem cabeça, coelhinho da páscoa , neste mitos do Brasil, por que não acreditar nos “deputados e deputadas que trabalham e Senadores que se preocupam só com você!

Você vai ver novos nomes e os velhos que não querem deixar os mandatos, que repito, só usaram por você… A grana, os benefícios e mordomias, poder são detalhes! Eles eram autoridades, agora o discurso é: SOMOS EMPREGADOS DO POVO, MEU GABINETE É A CASA DO MEU POVO !!”

Vamos aos nomes “fortes” que tem estrutura já a disposição, buscando a reeleição para cargos maiores e com mais poder .

O deputado estadual e poderoso chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva (PSD), já é pré-candidato para uma vaga ao Senado.





O poderoso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB) é outro nome da Assembleia Legislativa que deve concorrer para um cargo maior em 2022. Seria Senador ou Deputado Federal ? Ou vice do Ratinho, que alias vem de novo ao Governo?





A ex-governadora, Cida Borghetti deverá ser candidata ao Senado e precisava de uma ajuda para fortalecer o nome , pois andava sumida na mídia, já assumiu, uma boa vaga no Conselho da Itaipu Binacional. Dizem que o salário é Ótimo!

Cida, sonha também em chegar ao Tribunal de Contas como conselheira. A disputa seria pela vaga do Conselheiro Mattos Leão! Nesta enfrenta o nome do próprio Filho do Conselheiro, hoje Deputado Artagão Junior, entre outras figurinhas carimbadas da politica no estado que sonham com a vaga de Leão, que deve aposentar-se! Conselheiro ou conselheira, garante um mandato , quase vitalício, aposentadoria em tenra idade e o poder: Bem o poder, é só perguntar aos prefeitos do Paraná, principalmente do interior….





Roberto Requião, dizem que vai concorrer à Câmara dos Deputados, e teria desistido de um embate com Rato Junior , que na escassez de nomes e com poder total na mão é quase imbatível em sua reeleição .

Gleisi Hoffmann, com o ressurgimento direto da prisão para os holofotes, o Barba reacende companheiros e companheiras ; Lula, e ela já sinaliza uma possível volta ao Senado. Atualmente é deputada federal e sem holofotes no mandato!

O deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli, um verdadeiro camaleão da Politica no Paraná, já foi Requião, Beto Richa e agora é Ratinho, está viajando o Paraná, por nossa conta e com estrutura, para debater o Pedágio, neste ano pré eleitoral! Alguém duvida que o eterno deputado estadual, queira dar voos maiores?

Na terra do Lobo Bravo, a discussão de novos nomes , muito tímida , agora os mesmos que já estão a muitos anos nos “representado", começam a sair da bem protegida toca e partem para debates de assuntos que gerem discussão e paixão popular .

Audiências públicas são o lance do momento , e agora devem acontecer várias para "debater com você"... Estas são notícias que você caro amigo e cara amiga, vão ouvir muito daqui para frente!

Todos e todas tomaram o chá de quebra preguiça e agora : QUEREM TRABALHAR POR VOCÊ !

O JOGO PELO SEU CORAÇÃO, JÁ ESTÁ SENDO JOGADO!!!!