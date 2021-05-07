GUARAPUAVA: CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE INAUGURADO A 4 ANOS E FECHADO EM SEGUIDA - VOLTA A SER DEBATIDO EM ANO PRÉ - ELEITORAL
EU ESTIVE LÁ PERDI UM FERIADO COM A FAMILIA ! E SERÁ QUE VEM PROMESSA DE NOVO NO CORAÇÃO DO POVO? O ANO ERA 2018, MÊS DEZEMBRO - DIA 09 ANIVERSÁRIO DA NOSSA GUARAPUAVA! O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES FOI INAUGURADO, APÓS A INAUGURAÇÃO O CENTRO FOI FECHADO E NUNCA MAIS ABRIU! AGORA APÓS 4 ANOS , ANO ELEITORAL CHEGANDO E "EUREKA" !!!O CENTRO VOLTA A SER DEBATIDO ! O EX SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE A EPOCA, SAIU CANDIDATO A DEPUTADO, RECEBEU MAIS DE 50 MIL VOTOS! COINCIDÊNCIA??? SEGUE MATÉRIA ABAIXO ...
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