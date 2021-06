FERVO DA NOITE - JOVENS FAZEM FESTA, AGLOMERAM E DESCUMPREM NORMAS EM CONHECIDO RESTAURANTE NA BR 277 SENTIDO AEROPORTO

Enquanto voce toma todos os cuidados em casa, o comércio paga o alto custo de estar fechado- Jovens sem juízo partem para aglomeração e fervo neste final de semana. Fazendo com que a policia tenha que parar outras ocorrências para atender os "Rapazes e moças com fogo no f.... Acompanhe os detalhes narrados pelo boletim da Policia militar logo abaixo:

Por volta das 01h39min do dia 30 de maio de 2021, na Br 277, Vila Carli, policiais militares

foram acionados para verificar uma denúncia de uma festa/confraternização que estaria

ocorrendo em um conhecido restaurante as margens da rodovia BR 277, onde haveria aglomeração

de diversas pessoas sem máscaras, descumprindo assim os decretos municipais vigentes sob nº 8725/21e nº 8729/21, com validade de 19 a 31 de maio de 2021. Com as equipes no local,foram localizados vários jovens na área externa coberta próxima a porta, dado voz de abordagem a os mesmos, nesse instante foi aberto a porta do restaurante e surgiram mais diversas pessoas, as quais também foram dada voz de abordagem e foram acatadas, abordados todos os 22 jovens que se encontravam no local, destes 12 homens e 10 mulheres , os quais cabe salientar que estavam sem máscara e fazendo uso do mesmo ambiente. Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado com estes. Questionados o que estariam fazendo no local, estes confirmaram que teriam se reunido pela tarde do dia 29/05/21 para assistir uma partida de futebol e acabaram ficando e cada vez reunindo mais

gente. Vistoriado todos os veículos dos ocupantes da festa, e nada de ilícito foi localizado. O responsável ao ser questionado sobre o evento,confirmou que estaria ocorrendo a reunião e que ele teria organizado. Sendo assim, todos os presentes foram informados a cerca das infrações que estariam cometendo e que seria lavrado um Termo de ciência na sede do 16º BPM e posteriormente serão notificados pelo órgão competente – prefeitura. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para lavratura de termo circunstanciado. Cabe ressaltar que na área externa próximo dos abordados foi localizado e apreendido um pino de cocaína, sendo que devido a quantidade de pessoas presentes

no ambiente e de ninguém assumir a propriedade, este segue junto a este Termo

Circunstanciado.