Ex-governador Jaime Lerner morre aos 83 anos por complicações de doença renal crônica

Complicações de doença renal crônica causaram a morte do ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. A morte foi registrada hoje (quinta-feira, 27) por volta das 5h. Ele tinha 83 anos.

Lerner deve será velado ainda hoje (quinta, 27) na capela do Cemitério Israelita do Água Verde, em Curitiba. O sepultamento está previsto para 15h desta quinta-feira no Cemitério Israelita do Santa Cândida.

Formado em arquitetura e urbanismo pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), em 1964, Jaime Lerner fez parte da equipe que criou o IPPUC (Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba), em 1965. Jaime Lerner iniciou a vida pública no início da década de 70, quando filiou-se à ARENA, partido criado para dar sustentação política à ditadura militar brasileira instituída no Golpe Militar de 1964.

Em 1971, foi nomeado prefeito biônico de Curitiba. No primeiro mandato, realizou duas obras que ficariam marcadas na história da capital: o calçamento da Rua XV de Novembro e a abertura das canaletas do expressos. Foi nomeado prefeito novamente em 1979. Jaime Lerner assumiria a Prefeitura de Curitiba para um terceiro mandato em 1989, desta vez eleito pelos curitibanos.

Nos anos 90, Jaime Lerner foi eleito duas vezes governador do Paraná. O arquiteto assumiu o Palácio Iguaçu em 1995 e foi reconduzido ao cargo em 1998, período marcado pela transição econômica e industrialização do Estado. Enquanto governador, tentou privatizar a Copel (Companhia Paranaense de Energia), ideia da qual desistiu apenas no ano de mandato, em 2002. No mesmo ano, então no PFL, teve o nome apontado como possível candidato à presidência.

O desgaste político e a figura de elitista afastou Jaime Lerner das disputas eleitorais. Na Assembleia Legislativa, enfrentou cinco CPIs. Primeiro a conceder rodovias à iniciativa privada, foi condenado pelo STJ em 2011 por dispensa ilegal de licitação.

No mesmo ano em que se formou arquiteto, em 1964, Jaime Lerner casou-se com Fani Lerner, mãe de suas filhas Andrea e Ilana. A esposa morreu em 2009, aos 63 anos, vítima de um câncer diagnosticado 14 anos antes. Como arquiteto, tornou-se consultor da ONU (Organização das Nações Unidas) para assuntos de urbanismo. Também presidiu a UIA (União Internacional de Arquitetos).