EM DIA HISTÓRICO CHEGA ACELERADOR LINEAR PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO RADIOTERAPIA

Foto - Alexandre - ASS SÃO VICENTE



O mês de maio é histórico para o Hospital São Vicente de Paulo, o período marca a chegada do Acelerador Linear, equipamento contemplado pelo Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, que será recebido nesta sexta-feira (21). Este grandioso projeto, avaliado em R$ 8 milhões, sendo R$ 5 milhões em obras e R$ 3 milhões em equipamentos, é um sonho do Hospital e da comunidade, que irá atender a população de 20 municípios integrantes da 5º Regional de Saúde, aproximadamente 500 mil habitantes. A instalação da ala ocupa uma área de 776.62m2 e terá a capacidade de atender 70 pessoas por dia.

O HSVP foi contemplado com o Programa do Ministério da Saúde no ano de 2011, através de esforços do então deputado federal Cezar Silvestri. A conclusão de instalação do Acelerador Linear está prevista para o mês de julho. Já entre os meses de julho e outubro, o Hospital pretende aplicar o treinamento para a equipe que vai atuar na ala, além de concluir os tramites de liberação do serviço, junto ao MS.

Após essas etapas, a Radioterapia estará apta para atendimento. Localizado no Bairro Planejado Cidade dos lagos, a Unidade já conta com a estrutura da primeira fase concluída, composta pelo o Instituto de Pesquisa de Genoma e Ambulatório de Quimioterapia, que realiza aproximadamente 1900 atendimentos por mês entre consultas e quimioterapias. Devido à pandemia, seguindo as medidas de restrição, não será possível realizar uma cerimônia para receber esse tão esperado equipamento, sendo assim, o veículo que irá transportar o Acelerador, irá realizar um trajeto que acontece no dia 21 de maio de 2021, ás 15 horas, conforme definido em reunião, realizada com representantes da Secretaria Municipal de Trânsito, 16º Batalhão de Polícia Militar e 12º Grupamento de Bombeiros.

O trajeto será percorrido nos seguintes endereços, respectivamente: Saída - Rua das Rosas (em frente ao Parque De Exposições Lacerda Wenerck) - Rua Brigadeiro Rocha - Rua Prof Becker - Rua Mal Floriano Peixoto - Tv. da Independência - Rua Xavier da Silva - Rua Alcione Bastos - Av Manoel Ribas - PR 466 - Av Laura Pacheco Bastos - Rua João Fortkamp Chegada - Rua Fortin Atalaia (Cancer Center) Bairro Cidade dos Lagos.

Em seguida, o equipamento será recebido pelos representantes da casa, o ato será transmitido ao vivo pelas páginas do Hospital