Autor de homicídio de menina de nove anos em 2008 é condenado a 50 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 50 anos de prisão o homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) como autor do assassinato de uma menina em 2008, em Curitiba.

O julgamento terminou na noite de ontem quarta-feira (12).

A pena fixada soma 40 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado (asfixia e ocultação de crime anterior) e 10 anos pelo crime de atentado violento ao pudor, ambos denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da capital. À época, o corpo da criança – então com nove anos de idade – foi encontrado em uma mala, debaixo de uma escada, na rodoferroviária da capital.

Caso

No dia 3 de novembro de 2008, o réu abordou a vítima quando ela saía da escola, no centro da capital. Passando-se por produtor de programa infantil de televisão, o investigado convenceu a menina a acompanhá-lo até o endereço em que estava hospedado, praticando no local ato de atentado violento ao pudor e provocando em seguida a morte da criança, por asfixia.

Identificação

A denúncia do MPPR foi recebida pela Justiça no dia 26 de dezembro de 2019, após a identificação do acusado, que só foi possível a partir do cruzamento de dados de exames de DNA pela Polícia Civil, 11 anos após o homicídio. O denunciado já cumpria pena de prisão por outros crimes.

