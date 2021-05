Acidente envolvendo três veículos deixa um morto e três feridos na BR-373

fotos; Evandro Artuzi - Extra FM

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente de grandes proporções registrado na tarde deste domingo (9) na BR-373, em Chopinzinho. A ocorrência envolveu três veículos: Um Monza emplacado em Foz do Jordão, uma Mitsubishi Pajero emplacada em Cascavel e uma Toyota Hilux, emplacada em Maravilha (SC).

A violência do impacto provocou a morte do motorista do Monza, identificado como Juracir Clein, morador no Bairro Vila Nova, em Foz do Jordão. O condutor da Hilux foi socorrido em estado grave e o casal que ocupava a Pajero (Ari e Eloá Ecco – de Foz do Jordão) teve ferimentos moderados. Os feridos foram socorridos pelo SAMU. O casal está bem, porém o motorista da Hilux, Nilson Sbaraini, foi transferido à Pato Branco por conta da gravidade dos ferimentos

O acidente aconteceu há poucos metros do Auto Posto Pan, na comunidade de Mato Branco, por volta das 15h45. Segundo informações preliminares obtidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) junto a testemunhas, o Monza seguia sentido Chopinzinho e as camionetes (Pajero e Hilux) faziam o inverso, quando o Monza tentou uma ultrapassagem. Para evitar uma colisão, a condutora da Pajero desviou e acabou perdendo o controle da direção. O veículo andou cerca de 100 metros, saiu da pista e capotou depois que um dos pneus estourou.

Outro carro, que seguia no mesmo sentido, esbarrou no Monza, que ficou desgovernado e bateu de frente com a Hilux. Com o impacto, a Hilux foi parar no acostamento e o Monza ficou na pista contrária. Peritos da Criminalística foram acionados para a perícia que vai apontar o que realmente aconteceu. Após o procedimento, o corpo de Juracir foi recolhido ao IML de Pato Branco.