URGENTE: INSCRIÇÃO PARA SISU ENCERRA AMANHÃ

As universidades estaduais do Paraná que ofertam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) lembram aos interessados que o prazo de inscrição foi prorrogado para amanhã (14).

Conforme o Ministério da Educação e Cultura, o resultado deverá ser divulgado no dia 16 de abril.

As universidades estaduais estão com 2.508 vagas abertas em 195 cursos de graduação. Assim, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é a que mais oferta vagas: são 1.050 em 72 cursos de graduação. Além disso, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) aparece em seguida, com 581 vagas em 47 cursos, e a Unicentro disponibiliza 570 vagas para 49 cursos.

Desta forma os interessados podem se inscrever no link. Sisu.mec.gov.br Utilizando para a inscrição as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Se o candidato não se classificar dentro do limite de vagas, ele deve manifestar interesse em participar da lista de espera diretamente no site do SiSU.

Após a confirmação de interesse, o candidato deve ficar atento às chamadas para as matrículas divulgadas também nos sites das universidades.