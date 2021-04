Prorrogado prazo para inscrição na Especialização em Realidade Brasileira na Universidade Fronteira Sul

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Laranjeiras do Sul publicou oEdital nº 291/GR/UFFS/2021, que prorroga o prazo para inscrição no processo seletivo de candidatos às vagas da segunda edição do curso de pós-graduação lato sensu em Realidade Brasileira. Conforme o edital, o prazo para inscrição segue até dia 30 de abril.



São ofertadas até 50 vagas para ingresso no segundo semestre de 2021. As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, na página do curso, através do formulário de inscrição.



A especialização em Realidade Brasileira objetiva potencializar a formação científica sobre a realidade brasileira, contribuindo na formulação de uma base teórico-prática que auxilie na construção da práxis educativa de educadores das escolas públicas, educadores populares, lideranças dos movimentos sociais ou sindicais e populares do campo e das cidades e profissionais de nível superior, especialmente os atuantes no sudoeste do Paraná.



A especialização destina-se a portadores de diploma de ensino superior que atuam como educadores de escolas públicas e dirigentes, lideranças e técnicos de organizações, cooperativas e sindicatos, preferencialmente da região sudoeste do Paraná.



O curso será ofertado na modalidade remota e, na medida em que seja garantida a biossegurança em relação a pandemia da covid-19, presencial. As aulas presenciais acontecerão na Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (Assesoar), localizada em Francisco Beltrão – PR.



A divulgação do resultado final do processo seletivo deve acontecer a partir do dia 31 de maio, e o início das aulas está previsto para o dia 23 de junho de 2021.



Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 149/GR/UFFS/2021 e no Edital nº 291/GR/UFFS/2021.