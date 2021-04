PRF PRENDE CATADOR DE RECICLÁVEIS ACUSADO POR HOMICÍDIO EM GUARAPUAVA

O acusado estava com Mandado de Prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul



Na tarde de ontem (01), no km 349 da BR 277, aproximadamente às 17h00, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um condutor de 40 anos, morador de Guarapuava, acusado pelo crime de homicídio.

O acusado, no momento da abordagem, estava conduzindo um veículo com várias irregularidades, transportando em uma carretinha artesanal vários lixos recicláveis pela rodovia. Durante a fiscalização de trânsito, a equipe PRF constatou o MP contra o fiscalizado expedido pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul, com validade até o ano de 2037.

O acusado foi encaminhado para a Polícia Civil de Guarapuava, para os procedimentos cabíveis.