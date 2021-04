PRF APREENDE CAMINHÃO CARREGADO COM DESCAMINHO DE VINHOS ARGENTINOS EM GUARAPUAVA

O condutor de 35 anos, preso em flagrante, informou que recebeu para levar o veículo de Ampére até Curitiba



Na manhã de hoje (07), aproximadamente às 07h00, a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão IVECO, emplacado em Francisco Beltrão, no km 355 da BR 277 (Guarapuava/PR). Ao verificar a carga, a equipe policial constatou que se tratava de vinhos argentinos, oriundos de descaminho daquele País para o Brasil. O condutor de 35 anos informou que pegou o veículo já carregado em um posto de combustíveis de Ampére, e que receberia para conduzi-lo até a cidade de Curitiba. No interior da cabine do caminhão foi encontrado um rádio comunicador comumente utilizado para a conversa entre condutores e batedores que praticam crimes de descaminho, contrabando e/ou tráfico, com o objetivo de evitar a fiscalização policial.

O condutor do caminhão foi preso em flagrante por descaminho e crime contra as telecomunicações, e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Guarapuava.