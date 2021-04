"O SHOPPING É UM SER MUTANTE E SE TRANSFORMA TODO DIA!" - DESTACA ODACIR ANTONELLI AO INAUGURAR NOVOS INVESTIMENTOS !

Em 3 anos e um destes intensos com pandemia paralisando cidades, o Shopping Cidade dos Lagos, continuou seu ritmo de desenvolvimento com novos empreendimentos, acreditando no potencial de Guarapuava e região, foi o que destacou o empresário Odacir Antonelli, ao participar da inauguração de uma importante loja que abriu as portas hoje segunda (26) no Shopping, com potencial para 80 empregos diretos em um espaço de 3 mil metros quadrados.

Antonelli, destacou que além da nova loja, agora, uma das ancoras do Cidade dos Lagos, reforçou outros investimentos e empreendimentos para o bairro planejado Cidade dos Lagos.

“ Lobo sempre é importante gerar emprego e gerar PIB, para cidade , então fico feliz em poder junto com os empresários parceiros aqui no shopping, comemorar 3 anos com novos empreendimentos.”

O empresário lembrou que mesmo neste momento difícil pelo qual passa o Brasil e o mundo temos que comemorar redobrado novas possibilidades .

“ Nesta época de pandemia um investimento deste porte tem que ser comemorado são cerca de 80 empregos e uma loja que chega a 3 mil metros ! Veja Lobo, era um pleito desde que estávamos fazendo a Cidade dos Lagos, trazer A C&A. Além dela , estamos trazendo bem mais coisa. O shopping é um ser mutante e fica se transformando todo dia! ”

Antonelli reforçou que mesmo que a pandemia tenha trazido contratempos e infelizmente muitas vidas foram perdidas para o vírus . O momento trouxe também ensinamentos.

“A Gente aprendeu muito com esta pandemia e estamos superando, seja na área da indústria , seja no comércio como aqui no shopping. Nem todo dia tem água fresca. Mas temos que seguir em frente buscando novos empreendimentos ”

O empresário finalizou reforçando um conselho que segue como empreendedor na cidade e região .

“ Quem sou eu meu caro Lobo para dar conselho , mas eu sempre digo pro meu grupo : “ O momento de investir é quando as coisas estão em retração. Para o empreendedor para o investidor , hoje é o momento! O momento é agora de criar negócios, de pensar ! ( …) A vida é assim no momento que todos estão com capacidade total de investimentos fica mais difícil arrumar mercado e angariar recursos. Hoje é o momento, até mesmo porque o Brasil é um gigante . Acreditem no Brasil, acreditem em Guarapuava! Vamos fazer a diferença nesta e nas futuras gerações! Reforçou o empresário!