JOVENS FAZEM FERVO, BEBEDEIRA E AGLOMERAÇÃO AS MARGENS DA PR 170 EM GUARAPUAVA- E PM ACABA COM A FARRA

A Polícia Militar acabou com uma aglomeração às margens da PR 170 na madrugada deste sábado (03 der abril) em Guarapuava.

Segundo o relato da militar, os policiais foram acionados por volta das 02h15, por diversas ligações anônimas, que denunciavam que na rua Altair Ciro Gubert, marginal da PR 170, no bairro Alto Cascavel ocorreria aglomeração em um terreno baldio, onde as pessoas ingeririam bebidas alcoólicas, com o volume de som excessivamente automotivo alto, perturbando o sossego dos moradores ao entorno.

No local, as equipes constataram 17 pessoas aglomeradas, sendo todos sem fazer o uso de máscaras de proteção individual, bem como encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas e compartilhando copos de bebidas e ouvindo som alto oriundo de um veículo GM/Corsa. Foi entrado em contato com a fiscalização da Prefeitura Municipal e conversado com o fiscal chefe, o qual orientou para que fosse confeccionado o Termo Circunstanciado na Sede do 16º BPM e que posteriormente, os fiscais da Prefeitura, lavrariam as referidas multas.

Foi recolhido o som automotivo do veículo e encaminhado os autores ate a Sede do 16º BPM, sendo estes todos transportados em uma viatura/ micro-ônibus da PMPR, para seguir com os procedimentos cabíveis.

Fotos : Aspirante Yan Santos