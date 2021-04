Ratinho começa as obras de Duplicação da BR 277 na região de Guarapuava

O governador do Paraná Ratinho Junior esteve nesta quarta-feira (14) em Guarapuava, vistoriou as obras de duplicação da BR-277 que cruza o perímetro urbano da cidade. E lançou a pedra fundamental da duplicação na região !

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) iniciou no final de março a duplicação de um trecho de 3,8 quilômetros, sendo que obra será feita ao longo de 6,2 quilômetros, incluindo também a implantação de marginais, trincheiras, viadutos, pontes, passarelas, calçadas, ciclovia e iluminação pública. Houve também o lançamento simbólico da pedra fundamental.

O investimento é de R$ 77,6 milhões, com uma economia de 26% do valor previsto na licitação. “A população de Guarapuava, empresários, comerciantes e moradores dos bairros próximos sempre pediram por essa duplicação e nos organizamos para executar este grande complexo de obras, para atender Guarapuava e preservar a vida das pessoas que trafegam por aqui”, disse Ratinho Junior. “Essa rodovia é um grande corredor de exportação, principal artéria do Paraná, que liga o Porto de Paranaguá ao Oeste e a países do Mercosul”, afirmou.

O secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou a importância da obra para evitar gargalos logísticos em um dos principais corredores rodoviários do Paraná. “O Estado investe valores significativos nessa rodovia, tanto no perímetro urbano de Guarapuava como em Cascavel, onde também haverá duplicação. É um projeto completo com um prazo de execução de 18 meses, mas vamos trabalhar para que seja entregue ainda antes”, disse.









OBRA — Nas primeiras semanas estão sendo feitas a limpeza de camada vegetal nos locais em que haverá intervenção, medições topográficas e a instalação do canteiro de obras, onde ficam armazenados os equipamentos e materiais do consórcio que vai realizar os serviços. A previsão é que a obra seja concluída em 18 meses.

“Entre a publicação do edital de licitação e o início da obra tivemos um intervalo de apenas quatro meses. O DER garantiu o começo imediato dos trabalhos, após a assinatura da ordem de serviço”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “Devemos entregar a obra já no segundo semestre de 2022, mesmo com toda a complexidade envolvida em uma duplicação em perímetro urbano, com várias obras de arte especiais”.

A nova duplicação inicia no trecho duplicado existente e segue até o km 350 da rodovia, próximo ao aeroporto municipal. Serão duas faixas de tráfego em cada sentido, separadas por barreiras de concreto New Jersey, e acostamentos externos de 2,5 metro. As novas vias marginais serão implantadas nos dois lados da nova duplicação, somando 10 quilômetros. Também serão construídas calçadas e ciclovias.

A obra contempla, ainda, a implantação de uma trincheira entre a Rua João Fortkamp e a Rua Campo Grande; a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466 e a adequação de suas alças de acesso; três pontes no km 345,5; um viaduto conectando a Avenida Professor Pedro Carlo e a Avenida Beira Rio; uma trincheira para acesso ao aeroporto municipal; uma passarela no km 349,3 e outra no km 345; e a implantação de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros da BR-277.

GUARAPUAVA – Em julho do ano passado o DER/PR concluiu a obra de duplicação de 3,4 quilômetros da PRC-466, no perímetro urbano de Guarapuava. O investimento foi de R$ 32,4 milhões e incluiu também execução de trincheira, passarela e vias marginais.

A PRC-466 e outras rodovias devem receber futuramente ainda mais obras de duplicação, de restauração e de ampliação de capacidade, nas ligações entre Guarapuava e Campo Mourão e entre Guarapuava e Mauá da Serra. São projetos executivos de engenharia em diferentes etapas de licitação e de elaboração, por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, que conta com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).