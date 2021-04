EM ALTA VELOCIDADE, ARRISCANDO VIDAS - MOTORISTA PENSA SER PILOTO E DESAFIA POLICIA

Em alta velocidade , desrespeitando não só as regras de trânsito, mas ameaçando vidas pelas ruas de Guarapuava, um motorista em seu Kadet branco, tentou apavorar nas ruas da cidade, com total desrespeito a lei e a ordem, dando trabalho para a policia pelas ruas da cidade. Acompanhe o registro desta infeliz atitude direto do B.O DA PM

No dia 04 de abr. de 21, às 17h45min, uma equipe policial, estava em patrulhamento pela Rua Quinze de Novembro, Morro Alto, quando foram abordados por motociclistas, os quais indicaram um veículo GM Kadett branco, estava transitando em alta velocidade. Foi visualizado o veículo onde iniciou-se um acompanhamento, onde o condutor desrespeitava as sinalizações de trânsito, quase colidia em outros veículos. Com apoio das equipes que tomaram conhecimento foi deslocado ao endereço constante no sistema, sendo que o condutor do veículo estava chegando na residência. Todavia o condutor evadiu-se da residência pulando os muros. Posteriormente foi localizado o indivíduo, 22 anos, ao tentar realizar a abordagem investiu contra as equipes. Diante dos fatos expostos foram feitas as notificações pertinentes, bem como o autor conduzido.

