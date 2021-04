DUPLICAÇÃO DA BR 277 TRECHO GUARAPUAVA - COMEÇOU COM A LUTA DO EX DEPUTADO BERNARDO UNINDO FORÇAS PELO DESENVOLVIMENTO

O ex- prefeito Fernando Ribas Carli em entrevista a 92 FM e Massa Fm, destacou que as obras de duplicação da BR 277 é uma luta antiga que começou com o ex-deputado Bernardo Ribas Carli, que em seu primeiro mandato já registrava em seus pronunciamentos e ações , a intenção de trazer obras como esta a cidade.

“ Ele já buscava trazer estas melhorias para Guarapuava e região centro-sul do estado , região polarizada por Guarapuava. Este, LOBO é trabalho que começou ainda na época que o Bernardo estava no nosso meio e hoje estamos no início desta obra.”

Carli reforçou que a um ano atrás, esteve junto com lideranças e autoridades entregando o projeto da obra ao secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e recebeu um pedido especial do Governador para que auxiliasse na agilização do projeto

. “ Todos lembram quando o governador me pediu para que eu junto com o secretário conseguíssemos o projeto ! Eu levei este pedido aos empresários na pessoa do Odacir Antonelli para que fosse feito o projeto . Você sabe, tudo que é feito pelo poder público é demorado e partindo de um projeto doado pela iniciativa privada, o projeto poderia sair mais rápido . E de fato o projeto , doado pelo Odacir, foi feito em tempo récord. Destacou Fernando.

Ribas Carli lembrou ainda que devido a esta parceria com os empresários na pessoa de Antonelli, foi possível iniciar as obras e começar a duplicação.

“ E vejam vocês, estamos aqui juntos para o início destas obras . Se fosse este projeto feito pelo estado , não estaria pronto ainda 1”

Fernando comentou que Guarapuava está de parabéns com a união de todas as forças na busca de melhorias , enfocando que mesmo sem mandato ou pretensão politica, continua lutando e querendo ver a cidade cada vez melhor.

“ Eu não tenho nenhuma pretensão política, mas meu amor por Guarapuava é maior que tudo isso . Continuo trabalhando, lutando pedindo para que as coisas aconteçam em Guarapuava.

Guarapuava tem uma história de lutas e conquistas é isso que nos fortalece para que continuemos na busca de mais melhorias para a cidade !”

A nova duplicação inicia no trecho duplicado existente e segue até o km 350 da rodovia, próximo ao aeroporto municipal. Serão duas faixas de tráfego em cada sentido, separadas por barreiras de concreto New Jersey, e acostamentos externos de 2,5 metro. As novas vias marginais serão implantadas nos dois lados da nova duplicação, somando 10 quilômetros. Também serão construídas calçadas e ciclovias.

A obra contempla, ainda, a implantação de uma trincheira entre a Rua João Fortkamp e a Rua Campo Grande; a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466 e a adequação de suas alças de acesso; três pontes no km 345,5; um viaduto conectando a Avenida Professor Pedro Carlo e a Avenida Beira Rio; uma trincheira para acesso ao aeroporto municipal; uma passarela no km 349,3 e outra no km 345; e a implantação de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros da BR-277.