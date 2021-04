DJ INCOMODA MAIS QUE CUECA SEM ELÁSTICO E VIZINHA ACABA COM APRESENTAÇÃO EM ACADEMIA

Uma apresentação de um DJ em academia foi forte , pois a Policia teve que ser chamada a parar o som , no início da noite de segunda feira (26 de abril) em Guarapuava.

Tudo começou com uma vizinha do local de treinamento corporal que estava incomodada com as musicas executadas pelo DJ, , acionou a Polícia Militar, por perturbação do sossego e a PM interveio que no local.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h40, no bairro Vila Bela.

De acordo com a senhora que não gostou do sol que estaria muito alto ,o fervo acontecia em frente a sua casa, o som da academia estava excessivamente alto, segundo ela outras vezes a polícia já teria sido chamada para diminuir o barulho na academia devido ao som, e que hoje teria um DJ tocando e o som estava mais alto ainda !

No local, a equipe policial constatou que o som estava realmente alto. Em contato com o proprietário ele informou que realmente estava no local um DJ com os equipamentos próprios, mas já teria ido embora.

Diante do interesse na representação por parte da vítima, o equipamento que estava tocando foi apreendido e as partes foram encaminhadas até o Cartório do Termo Circunstanciado no 16º BPM.

A academia ficou sem som!

Fonte - COPOM PM - FOTO ILUSTRATIVA