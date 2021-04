Cinema fantástico é celebrado em Festival online que acontece a partir do dia 21

Em sua 6ª edição, o Festival POE de Cinema Fantástico se adapta às estruturas online com uma nova maneira de exibição de seus filmes e uma nova categoria para trazer maior diversidade ao evento. Entre os dias 21 e 30 de abril, serão exibidos 68 filmes na programação, entre produções nacionais e internacionais e mostra nacional competitiva. As grandes novidades dessa edição são a parceria com a Darkflix, maior plataforma de cinema fantástico da América Latina, e duas novas categorias: Queen Fantástico e Anima Sanja.





A nova maneira de exibição dos filmes é para além de uma necessidade na realidade atual, é também uma oportunidade de aumentar o alcance e as possibilidades do festival, que pretende incluir o formato em suas próximas edições, quem sabe seguindo em realizações híbridas, unindo virtual e presencial. A parceria com a Darkflix potencializa ainda mais o objetivo do Festival POE de Cinema Fantástico de fortalecer o cenário audiovisual, abrir novos espaços de exibição para fazedores do cinema fantástico, trazer entretenimento de qualidade e exibir filmes que muitas vezes estão fora do circuito comercial.





A programação nesta edição conta também com oficinas, bate-papos e apresentações online e gratuitas, e novidades nas categorias de exibição: a Queen Fantástico, filmes com protagonismo e direção de Drag Queens, e a Anima Sanja, uma mostra nacional com animações do gênero terror. A intenção é trazer maior diversidade para o Festival e aproveitar as plataformas online para compartilhar posicionamentos e maneiras de fazer cinema fantásticos diferentes à cena.





Além da exibição de três filmes, a categoria Queen Fantástico contará com um programa especial de estreia para aprofundar o debate e estimular a visibilidade queen em papéis de protagonismo e direção no cinema fantástico. Com apresentação das Drag Queens Alexia Twister, apresentadora de Nasce uma Rainha, da Netflix e Morgana Loren, que está no elenco de um dos filmes exibidos no Festival, o programa terá debates, entrevistas e uma sequência de shows temáticos ao vivo, incluindo uma performance de Ikaro Kadoshi, do programa Drag me as a Queen do Canal E.





A abertura do festival será uma live com Liz Vamp, filha de Zé do Caixão, que abre o festival com uma voz e uma representatividade importante. Neste ano, foram selecionados 68 filmes sendo 50% diretores homens e 50% diretoras mulheres na mostra competitiva. “A cada edição queremos abrir mais espaço para mulheres, negras e negros, brasileiras e brasileiros orientais, povos originários, LGBTQI+. Além disso, O P.O.E tem maioria feminina na organização e isso precisa refletir no festival como um todo.”, conta a organização do evento.





A 6ª edição do Festival POE de Cinema Fantástico é contemplada pelo Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), através do Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e PROAC.





SERVIÇO | Festival POE

Quando?

Entre os dias 21 a 30 de abril

Onde?

Toda programação estará disponível na plataforma Darkflix, tanto no site quanto em seu aplicativo.

Maiores informações nas redes sociais do Festival POE:

Facebook - @festivalpoe

Instagram - @poefestival

YouTube - @psiquicoproducoes





EQUIPE

Curadoria geral e organização – Danilo Arantes Morales

Produção e organização – Lucilene Dias

Comunicação – Sílvia Maria Souza

Assessoria de imprensa – Revoada Assessoria

Artes Gráficas - Bruno de Oliveira Pereira

Confecção de troféus - Leyla Buk