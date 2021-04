CADEIÃO DE NOVO NA MIRA DE DISCUSSÃO QUANDO SE APROXIMA ELEIÇÃO

Não é preciso ser adivinho, jogar taro, cartaz ou búzios, ser futurólogo entre estas coisas que não acredito, para ter um VISÃO de futuro e saber que ano que vem temos eleições.

A cada aproximação de pleito nossos queridos deputados (as) estaduais e políticos de GORPA, retomam um tema conhecido na cidade, a problemática do BARRIL DE PÓLVORA CONHECIDO COMO O CALDEIRÃO DO CAPETA – CADEIÃO! E Blá , bla, bla…

Eu já cobri tantas reuniões em anos que antecedem eleições, que se convidarem não participo novamente, pois o estopim está sempre acesso, o assunto sempre é pauta, mas soluções infelizmente para esta bomba relógio, só são apontadas neste período pré – eleitoral e na sequência o andamento nunca ocorre.

Já visitei áreas, próxima a PIG onde seria construído o novo cadeião, entre outras soluções para o problema, mas as obras param pós eleição- Por que será?

Agora : “NOVAMENTE DE NOVO” com pleonasmo ou não, reuniões ACONTECEM entre o Secretário de Segurança Pública do Estado, Rômulo Marinho, e forças políticas da cidade, nestas, destacam sites que recebem dinheiro público, para justamente mostrar os políticos como solucionadores deste problema, que eles estão preocupados com a situação . E deveriam, afinal nós pagamos um alto salario para eles e seus assessores, solucionarem a questão. Bom , li recentemente em uma destas páginas patrocinadas com dinheiro público que “voltaram a debater a necessidade da remoção dos presos recolhidos na Cadeia Pública de Guarapuava!”

Segundo os políticos , um caos a céu aberto no Centro da cidade.” BLA , BLA, BLA, dados e números, fotos dos políticos heróis, participando de reuniões etc!

Palavras como : Estou buscando soluções! Vou resolver esta demanda! Agora faremos! Confie em mim!...

Vale lembrar que a cerca de 30 dias , o Departamento Penitenciário do Paraná determinou a remoção de 140 presos do cadeião para outras unidades do sistema carcerário do município para tentar desafogar o cadeião. A decisão causou até um quiproquó entre o Depen e o Sindicato dos Policiais Penais (Sindarspen), que não concordou com a movimentação.

De acordo com a chefia da cadeia, atualmente temos no caldeirão do capeta , o cadeião, 440 presos estão lá dentro.

Além disso, não há informação sobre quantos presos já tem condenação definida. Aproximadamente 50 detentos foram removidos para Penitenciária Industrial de Guarapuava (PIG) e para a Penitenciária Estadual de Guarapuava (PEG-UP).

O cadeião de Guarapuava chegou a 501 presos em fevereiro deste ano. A capacidade do Caldeirão do Capeta é de 166.

Repito: Não é preciso ser um expert em Segurança Pública, para saber que novos projetos em ano pré eleitoral vão surgir e caso obras ou pedras fundamentais sejam lançadas , não vão faltar pais para a criança!

Espero que aconteça, espero mesmo!

Esperar para ver , ler e ouvir ….