AUXILIO EMERGENCIAL DE POUCO MAIS DE R$ 200 REAIS DO GOVERNO PR - PARA MICRO EMPRESÁRIOS NÃO AGRADA PELO VALOR PEQUENO

NAS REDES SOCIAIS MICRO EMPRESÁRIOS

RECLAMAM DO "AUXILIO"





De acordo com o anúncio do Governo, as empresas cadastradas no Simples Nacional receberão R$ 1.000. Já os MEI de seis setores terão direito a R$ 500 Divididos em 2 vezes.

Também há medidas de crédito, parcelamento de ICMS e incentivo a pequenas cooperativas.

No total, 86,7 mil empresas terão direito a um o socorro de R$ 59,6 milhões, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecoop).

Micro empresários, espalham nos grupos de WhatsApp, reclamações sobre este valor que sequer poderia pagar uma da contas como energia, que alias deve subir novamente. Mesmo sem querer se expor, micros, deixam clara sua insatisfação nas redes socais.

O deputado estadual Requião Filho, que afirma ter sugerido auxilio aos pequenos empresários já o ano passado ao governo, mesmo , hoje na oposição a Ratinho, destacou em pronunciamento e reforçou via assessoria que o valor não é muito expressivo as empresas cadastradas no Simples Nacional , mas já seria segundo ele, um bom fôlego. Já para os MEIS, o valor R$ 250,00, em quatro parcelas, ficou abaixo da expectativa .

“O valor poderia ser maior. É importante que tenha esse auxílio, e nós sabemos que o valor ainda é baixo, diante de todas as demandas dos empresários. Mas, pelo menos, o governo entendeu que esse auxílio era necessário”, declarou Requião Filho.