Abertas inscrições para coletânea de contos infantis do Sesc PR

Escritores paranaenses ou radicados no estado, maiores de 18 anos, já podem inscrever seus trabalhos para seleção de Contos Infantis do Sesc PR 2021. Por meio de edital serão selecionados dez contos infantis direcionados para público de até 11 anos, com temática livre, mas que tenham como cenário o estado do Paraná. As inscrições se encerram no dia 15 de maio.

Com esta ação, o Sesc PR pretende resgatar a relação dos paranaenses com os elementos culturais do estado, sejam eles: símbolos, lendas, gastronomia, personagens, costumes, geografia, clima e hábitos que remetam à identidade e representem os diferentes aspectos das tradições culturais do Paraná.

As obras escolhidas serão divulgadas no dia 15 de junho, serão ilustradas e farão parte da 6ª Coletânea Sesc de Contos Infantis do Sesc PR.

O edital completo da seleção está disponível no site https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-de-contos-infantis-ineditos-para-coletanea-sesc-parana-2021/ e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3234-4200.





Serviço:

Seleção de Contos Infantis e Inéditos

Inscrições: até 15 de maio de 2021

Informações: Pelo telefone (41) 3304-1370, e-mail isabel.bizerra@sescpr.c