17 VEREADORES ABREM MÃO DE RECURSOS PARA DESTINAR DINHEIRO AO COMBATE DO VÍRUS

Em uma sessão ordinária convocada no retorno de um período de suspensão das atividades da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o Poder Legislativo aprovou um requerimento em que um grupo de 17 vereadores pede à Prefeitura de Juiz de Fora que destine os valores reservados para suas emendas parlamentares no orçamento municipal do exercício financeiro para as ações de combate ao avanço do coronavírus na cidade. Como cada parlamentar tinha a prerrogativa de indicar até R$ 286 mil na legislação orçamentária, a movimentação pode representar um aporte de quase R$ 4,9 milhões para o enfrentamento da Covid-19.

Segundo o grupo de parlamentares, a grave crise provocada pela Covid-19 requer uma resposta imediata do Poder Público no seu combate, e, “sabedores da necessidade de alocação de recursos prioritários na área da saúde”, os vereadores pedem ao prefeito Antônio Almas (PSDB) que destine as emendas incorporadas ao orçamento “para medidas de prevenção e enfrentamento dos efeitos do coronavírus”.

Os vereadores destacaram ainda que suas intenções são de que os recursos sejam utilizados para “para medidas que visem ao combate ou amenização dos efeitos do coronavírus.