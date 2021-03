UMA SEMANA DE BOAS NOTÍCIAS : ATÉ BANQUEIROS MANDAM CARTA PARA AJUDAR ... SERÁ?

No domingo também houve , "acreditem" um apelo em carta de grandes banqueiros e magnatas ao STF par que vacinas sejam adquiridas com urgência; O que me chamou atenção, foi o fato do Fantástico dar o tom de que BANQUEIROS E PODEROSOS DA GRANA DO BRASIL, estariam preocupados com a saúde do povo: PERAI! Então eles ( os magnatas) não deveriam apenas mandar carta para politizar a situação ao SUPREMO, que gosta de uma firula e sim enfiar a mãozinha no bolso e comprar as vacinas? Afinal estes são os bilionários deste pais! Não... preferem enviar carta e pagar de bonzinhos preocupados... A Globo deve explorar a carta dos magnatas hoje! Forte abraço, Boa semana e nos encontramos meio dia no Fatos em Destaque da 92 FM